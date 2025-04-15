Antalya'da Tur Minibüsü Sulama Tankerine Çarptı: 6 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir tur minibüsünün sulama tankerine çarptığı kaza, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. İlk belirlemelere göre, yaralananların 4'ü yabancı uyruklu bireylerden oluşuyor.

Kaza, Dikmen Mahallesi Turizm Caddesi'nde gerçekleşti. Plakası 07 C 1462 olan tur minibüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait ve sürücüsü öğrenilemeyen sulama tankerine (plaka: 07 BMR 347) arkadan çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 4 yabancı uyruklu ile sulama yapan bir belediye işçisinin yaralandığını tespit etti. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etmek üzere hemen bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Olayın detayları ve kazanın nedenleri hakkında inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün sulama tankerine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün sulama tankerine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.