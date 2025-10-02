Antalya'da Turizm ve Eğitim Buluşması: Nitelikli Personel İçin İşbirliği

POYD ve Falez Mesleki Lisesi işbirliğinde "Turizmde Eğitim ve Sektör Buluşması" düzenlendi

Antalya'da turizm sektöründe çalışacak nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla sektör temsilcileri ile eğitim paydaşları bir araya geldi. Etkinlik, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Sektörel Mükemmeliyet Merkezi işbirliğinde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Turizmde Eğitim ve Sektör Buluşması" programı kapsamında yapıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada turizm gelirlerinin cari açığın kapatılmasında ve istihdam yaratılmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Şahin, sektörde aynı anda işsizlik ve kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sektör kalifiyeli eleman bulamadığı için farklı ülkelerden işçi getiriyor, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Endonezya'dan çok sayıda işçiyi Antalya'da görüyoruz. Bir yandan da bizim çocuklarımız iş arıyor."

Vali Şahin, programın iş arayanlarla sektör temsilcilerini buluşturma açısından önemine dikkat çekti ve Antalya'da turizm alanında hizmet veren 14 meslek lisesi olduğunu, bu okullardan çıkan mezunların sektörde istihdam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şahin, Türkiye'nin turizminin güçlü bir sektör olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Turizm, rekabeti çok zor olan bir sektör. Böyle bir sektörde güçlü olmanız için belli işleri çok iyi yapmanız lazım. Avantajlarımızdan bir tanesi iyi ve kaliteli hizmet. Bunu başarmışız. Turizmde aslında yeni bir ülkeyiz, 1980'lerde adım atıyoruz, asıl hızını 2000'li yıllarda sağlayan bir sektör. 20-25 yılda hizmet kalitesi noktasında çok iyi duruma gelmişiz." Ayrıca turizmde ihtiyaçların hızla değiştiğini ve sektörün sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu da Antalya'nın turizmde bir dünya markası haline geldiğini belirtti. Saatçioğlu, sektörde hızlı büyümenin yanında nitelikli iş gücü temininde zorluk yaşandığını dile getirerek şunları kaydetti: "Dünya genelinde hizmet sektöründe özellikle turizm ve otelcilikte nitelikli iş gücü bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Antalya özelinde de durum farklı değil. Her yıl yeni tesisler açılıyor fakat o otellere hayat veren, misafirlerimize hikayemizi anlatan, tatil deneyimini sağlayan nitelikli iş gücünü temin etmekte zorlanıyoruz. Turizmciler olarak bu eksiğimizi her yıl farklı ülkelerden iş gücü temin ederek kapatmaya çalışıyoruz ancak bu durum sürdürülebilir değil."

Saatçioğlu, toplantının amacının gençlerin turizm sektörünü benimsemelerini sağlamak ve eğitimden iş hayatına uzanan yolda bir köprü inşa etmek olduğunu belirtti.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ile sektör paydaşları katıldı.