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Antalya'da uçuşlar iptal: THY duyurdu 11 sefer iptal edildi

Antalya'da uçuşlar iptal: THY duyurdu 11 sefer iptal edildi Antalya'da, bugün yaşanacak kötü hava şartları sebebiyle Türk Hava Yolları (THY) 11 uçuşunu iptal etti. Meteoroloji'den dün yapılan açıklamada, Antalya için "turuncu" uyarı yapılmış ve sağanak ve fırtına olacağı bildirilmişti.