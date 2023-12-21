Antalya'da uçuşlar iptal: THY duyurdu 11 sefer iptal edildi

Antalya'da, bugün yaşanacak kötü hava şartları sebebiyle Türk Hava Yolları (THY) 11 uçuşunu iptal etti. Meteoroloji'den dün yapılan açıklamada, Antalya için "turuncu" uyarı yapılmış ve sağanak ve fırtına olacağı bildirilmişti.

Antalya'da uçuşlar iptal: THY duyurdu 11 sefer iptal edildi
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca Antalya Havalimanı varış ve kalkışlı toplam 11 seferin hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

DHA'da çıkan habere göre meteorolojik durumlar sebebiyle sefer iptallerinde gün içinde farklılıklar yaşanabileceği yolculara hatırlatıldı.

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