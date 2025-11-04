Antalya'da Ukrayna asıllı kadına sopalı saldırı davasında ikinci duruşma — Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da sopalı saldırı davasında ikinci duruşma

Antalya'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D.'nin, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet Ali D. tarafından 5 Temmuz gecesi sokak ortasında sopayla darbedildiği iddiasına ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı. Olayda mağdurun başına aldığı darbeler sonucu kafatasında kırıklar ve beyin kanaması riski oluştuğu, ellerinde çok sayıda kırıkla birlikte 16 gün hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, olay gecesi şüphelinin sitenin arka kapısı çevresine geldiği, çevreyi kontrol ettiği ve ardından eldiven giydiği anlar yer alıyor. Görüntülerde şüphelinin elindeki sopayla karanlık alana doğru ilerlediği, son karelerde ise aynı kişinin hızla koşarak motosikletin bulunduğu tarafa doğru uzaklaştığı görülüyor.

İddianame ve suçlama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın mağdurun iş çıkış ve eve geliş saatlerini bildiği, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiği ve daha önce de uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği kaydedildi. İddianamede sanık hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan en ağır şekilde cezalandırılması talep edildi. Sanık savcılık ifadesinde ise olay saatinde Lara semtinde bir arkadaşının evinde bulunduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Duruşmada tanık ifadesi

Davanın ikinci duruşması Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanığın olay günü görüştüğünü söylediği tanık Rena K., mahkemede verdiği ifadede 4 Temmuz akşamı sanığın kendisine mesaj atarak buluşmak istediğini, saat 22.58 civarında evine geldiğini ve sanığın üzerinin koyu renk kapüşonlu bir şey olduğunu anlattı. Tanık ifadesinde ayrıca sanığın evdeyken "Bezdim, sıkıldım, affedemiyorum" dediğini aktardı. Rena K., olay günü Konyaaltı'na kesinlikle gitmediğini, sanığın üzerinde kapüşon dışında şapka bulunduğunu belirtti ve HTS kayıtlarının istenmesine onay verdiğini söyledi.

Mahkeme kararları

Mahkeme heyeti, mağdur avukatınca sunulan flash belleğin dosyaya eklenmesine, tanık ve sanığın HTS kayıtlarının incelenmesine ve sanığın olay anı ile sonrasına ilişkin konum kayıtlarının talep edilmesine karar verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve duruşma ertelendi.

