Antalya'da “Ukrayna Hayalinin Yüzleri” Sergisi Açıldı

Antalya'da “Ukrayna Hayalinin Yüzleri” Sergisi Ziyarete Açıldı

Ukrayna'daki savaş koşullarında yaşayan ve farklı ülkelerde ikamet eden 215 Ukraynalı çocuğun eserlerinden oluşan “Ukrayna Hayalinin Yüzleri” sergisi, Antalya'da sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin talimatıyla, Tüm Ukrayna Yurtseverleri Derneği inisiyatifi ve Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu desteğiyle Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde açıldı.

Konsolos Voronin'den Önemli Mesajlar

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, serginin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, savaştan kaçan binlerce Ukraynalı ailenin sığınağı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür ederek, serginin savaşın politik yönünden ziyade çocukların barış umudunu ve hayallerini yansıttığını vurguladı.

Voronin, “Ukraynalı çocuklar çiçeklerle, güneşle ve mutlu insanlarla dolu renkli bir Ukraine çiziyorlar. Savaşın sona erdiği bir geleceğe mektuplar yazıyorlar. Annelerinin sesi ve pişirdiği böreklerin kokusuyla dolu evlerine dönmeyi hayal ediyorlar,” şeklinde ifadelerde bulundu.

Türkiye'nin Destekçi Rolü

Türkiye'nin Ukraynalı çocuklara savaşın başından itibaren çok büyük bir destek sağladığını belirten Voronin, “Savaşın ilk günlerinde Antalya bölgesine bine yakın çocuk tahliye edildi. Onlar burada 2 yıl boyunca sakin bir yaşam sürme imkanı buldular,” dedi.

Voronin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ukraynalı çocuklara verdikleri önemi vurgulayarak, “Yarın bayram vesilesiyle Alanya bölgesine Ukrayna'dan gelen bir çocuk grubunu karşılamak için gideceğiz,” açıklamasında bulundu.

Programda, yetişkinler ve Ukraynalı çocuklar çeşitli dans gösterileri, müzik ve şiir dinletileri sundular. Sergide, Ukrayna'nın 22 bölgesinden ve 11 farklı ülkeden gelen toplam 215 çocuğun hayali resimleri ve mesajları sergilendi.

Sergi, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ukrayna'da savaş koşullarında yaşayan ve savaş nedeniyle farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan 215 Ukraynalı çocuğun yaptığı "Ukrayna Hayalinin Yüzleri" resim sergisi Antalya'da açıldı. Resim sergisi Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin talimatıyla, Tüm Ukrayna Yurtseverleri Derneği inisiyatifiyle ve Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu desteğiyle Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ukrayna'da savaş koşullarında yaşayan ve savaş nedeniyle farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan 215 Ukraynalı çocuğun yaptığı "Ukrayna Hayalinin Yüzleri" resim sergisi Antalya'da açıldı. Resim sergisi Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin talimatıyla, Tüm Ukrayna Yurtseverleri Derneği inisiyatifiyle ve Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu desteğiyle Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.