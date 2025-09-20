Antalya'da Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri Yarına Hazır

Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri yarın sahiplerini buluyor

Antalya'da, Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, Kepez Belediyesi ve Tiyatro Gazetesi işbirliğiyle yarın düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Basın toplantısı ve etkinlik hedefi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen basın toplantısında törenin ilki hakkında bilgi verdi. Kocagöz, ödül töreninin Kepez'e ve Antalya'ya değer katacağını vurgulayarak sanat ve kültüre verdikleri önemi aktardı.

Kocagöz, kültürün bir şehrin hafızası olduğunu belirterek Kepez'de kültür ve sanata yaptıkları yatırımları anlattı. Kurulan Kepez Kent Tiyatrosu'nun bu yolculuğun önemli adımlarından biri olduğunu söyleyen Kocagöz, tiyatronun toplumun vicdanı olduğunu ifade etti.

'Tiyatro, toplumun vicdanıdır.' Kocagöz, tiyatronun insanı insana anlattığını, sorunları görünür kıldığını ve yarınlara umut aşıladığını belirtti. Amacın sadece sahne açmak olmadığını; genç yeteneklere yol göstermek, halkı tiyatroyla buluşturmak ve Kepez'i sanatın güçlü bir durağı haline getirmek olduğunu kaydetti.

Kocagöz, törenin mottosunun '7 ülke, 7 şehir' olduğunu, amaçlarının yarış düzenlemek değil sanatın evrensel diliyle barışı, sevgiyi ve kardeşliği birlikte haykırmak olduğunu söyledi.

Uluslararası konuklar ve destek

Kocagöz, törende Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Mısır ile Türkiye'den Kahramanmaraş, Mersin, Adana ve Hatay'dan önemli konukların bulunacağını dile getirdi.

Kuzey Makedonya'dan tiyatro yatırımı açıklaması

Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lyutkov ise 9 yaşından beri tiyatroyla ilgilendiğini belirterek sahnede yer almanın her zaman kendisine iyi hissettirdiğini söyledi. Daha fazla tiyatro festivali düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Lyutkov, 'Makedonya'da çok büyük ve modern bir Türk tiyatrosu inşa ediyoruz. 2026'da bunu gerçekleştirebileceğimiz için çok mutluyum.' şeklinde konuştu.