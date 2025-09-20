Antalya'da Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri Yarına Hazır

Antalya'da Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, Kepez Belediyesi ve Tiyatro Gazetesi işbirliğiyle yarın verilecek; tören '7 ülke, 7 şehir' sloganıyla düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:24
Antalya'da Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri Yarına Hazır

Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri yarın sahiplerini buluyor

Antalya'da, Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, Kepez Belediyesi ve Tiyatro Gazetesi işbirliğiyle yarın düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Basın toplantısı ve etkinlik hedefi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen basın toplantısında törenin ilki hakkında bilgi verdi. Kocagöz, ödül töreninin Kepez'e ve Antalya'ya değer katacağını vurgulayarak sanat ve kültüre verdikleri önemi aktardı.

Kocagöz, kültürün bir şehrin hafızası olduğunu belirterek Kepez'de kültür ve sanata yaptıkları yatırımları anlattı. Kurulan Kepez Kent Tiyatrosu'nun bu yolculuğun önemli adımlarından biri olduğunu söyleyen Kocagöz, tiyatronun toplumun vicdanı olduğunu ifade etti.

'Tiyatro, toplumun vicdanıdır.' Kocagöz, tiyatronun insanı insana anlattığını, sorunları görünür kıldığını ve yarınlara umut aşıladığını belirtti. Amacın sadece sahne açmak olmadığını; genç yeteneklere yol göstermek, halkı tiyatroyla buluşturmak ve Kepez'i sanatın güçlü bir durağı haline getirmek olduğunu kaydetti.

Kocagöz, törenin mottosunun '7 ülke, 7 şehir' olduğunu, amaçlarının yarış düzenlemek değil sanatın evrensel diliyle barışı, sevgiyi ve kardeşliği birlikte haykırmak olduğunu söyledi.

Uluslararası konuklar ve destek

Kocagöz, törende Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Mısır ile Türkiye'den Kahramanmaraş, Mersin, Adana ve Hatay'dan önemli konukların bulunacağını dile getirdi.

Kuzey Makedonya'dan tiyatro yatırımı açıklaması

Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lyutkov ise 9 yaşından beri tiyatroyla ilgilendiğini belirterek sahnede yer almanın her zaman kendisine iyi hissettirdiğini söyledi. Daha fazla tiyatro festivali düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Lyutkov, 'Makedonya'da çok büyük ve modern bir Türk tiyatrosu inşa ediyoruz. 2026'da bunu gerçekleştirebileceğimiz için çok mutluyum.' şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da özel hastanede ilaçla doğum iddialarına soruşturma
2
AA Grafik Ekibi TEKNOFEST'te Tecrübelerini Paylaştı
3
Fransa: Mahkeme Malakoff Belediye Binasındaki Filistin Bayrağının Kaldırılmasına Karar Verdi
4
Bakan Yumaklı: Alanya-Aliefendi Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Duran New York'ta: 'Uluslararası Sistemde Adalet Arayışı' ve BM Reformu Çağrısı
6
Türkiye Maarif Vakfı Öğrencileri TEKNOFEST'te Uluslararası Projelerle Yer Aldı
7
Netanyahu ABD'den Mısır'a Baskı İstedi: Sina'daki Askeri Varlık ve Gazze Sürgünü Tartışması

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü