Antalya'da Uluslararası Kültür Festivali Coşkusu

Antalya'da Uluslararası Kültür Festivali Gerçekleşti

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Kültür Festivali" büyük ilgi gördü. Festivalde, 35 farklı ülkeden öğrenciler, geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini, danslarını ve kültürel ögelerini sergiledi.

Kültürel Zenginlikler Standlarda Sergilendi

Festival alanında kurulan stantlarda katılımcılar, farklı ülke kültürlerine ait geleneksel kıyafetler, el işi ürünler ve yöresel eşyaları yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinliğe katılanlara dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler ikram edilirken, sahne alan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi geleneksel müzik ve dans performansı sundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nden Önemli Açıklamalar

Açılışta konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitede 30'dan fazla ülkenin temsil edildiğini ve binin üzerinde uluslararası öğrencinin bulunduğunu vurguladı. "Kültürlerin Renkleri Akdeniz'le Buluşuyor" teması çerçevesinde düzenlenen festivalin, sadece bir etkinlik olmadığını, barışın, dostluğun ve ortak insanlık mirasının coşkulu bir kutlaması olduğunu ifade etti.

Farklı Kültürler Bir Arada Yaşıyor

Özkan, Türkiye'nin farklı kültürlerin bir arada yaşaması açısından örnek bir ülke olduğunu belirterek, dil, din ya da ırk ayrımcılığının dışlandığı bir ortamda hoşgörü ve anlayışla yaşandığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü’nin Vurgusu

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Akdeniz Üniversitesinin eğitimdeki öncü konumuna ve gençlerin gelişimine verdiği desteğe dikkat çekerek, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin uyum sürecinde üniversitenin önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Öğrencilerden Gelen Değerli Yorumlar

Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Başkanı Safiya Nuritidinova, farklı kültürlerin bir araya gelerek bir köprü oluşturduğunu ifade etti. Afro Antalya Topluluğu Başkanı Gabriel Belandeto ise, kültürel çeşitliliğin toplumsal barışa katkı sağladığını ve bu tür etkinliklerin ortak bir gelecek inşa etmede kritik bir rol oynadığını belirtti.

Kırgızistan’dan Katılan Öğrencinin Görüşleri

Kırgızistan'dan gelen öğrenci Emirbek Aripov, festivalde Kırgızistan standını kurarak kendi kültürünü tanıttığını ve etkinliğin, Türk devletleri dışında Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen öğrenciler için büyük bir kardeşlik ortamı yarattığını söyledi.

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde "Uluslararası Kültür Festivali" gerçekleştirildi. Festivalde, 35 farklı ülkeden öğrenciler geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini, danslarını ve kültürel ögelerini sergiledi.

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde "Uluslararası Kültür Festivali" gerçekleştirildi. Festivalde, 35 farklı ülkeden öğrenciler geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini, danslarını ve kültürel ögelerini sergiledi.