Antalya'da Üniversite Öğrencisi Genç Kız Kardeşi Tarafından Öldürüldü

Antalya'da Korkunç Cinayet: Üniversite Öğrencisi Genç Kız Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazife A., yaz tatilini geçirmek için ailesinin yanına döndüğü sırada, ağabeyi M.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Nazife A., ailesinin yaşadığı Şelale Mahallesi'ndeki evde, henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyiyle tartışma yaşadı.

Çıkan tartışmanın kargaşaya dönüşmesi sonucu, M.A. kız kardeşine bıçakla saldırdı. Olay esnasında, kardeşleri ayırmaya çalışan anne A.A. da oğlundaki bıçağı almak isterken elinde kesik yaralar oluştu.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Nazife A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. M.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zararı gören aile için büyük bir yasa neden olan bu korkunç olay sonrası, Nazife A'nın cenazesi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Nazife A, yaz tatilini geçirmek için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Nazife A'nın cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Nazife A, yaz tatilini geçirmek için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Nazife A'nın cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.