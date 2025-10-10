Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda B.T, U.T. ve R.O. gözaltına alındı; 9 kilo 300 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:48
Operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.T, U.T. ve R.O. yakalandı.

Yapılan aramada, 9 kilo 300 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

