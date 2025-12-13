Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Döşemealtı'nda 4 şüpheliye adli işlem
Jandarma ekiplerinin operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Döşemealtı ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyon düzenledi.
Yürütülen çalışmalarda, 4 şüphelinin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ile materyal ele geçirildi.
Ele geçirilenler: 108 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 3 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid madde, 12 adet sentetik hap (Lyrica), 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek.
Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
ELE GEÇİRİLENLER