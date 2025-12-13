Kütahya'da Sis Öncesi Kartpostallık Manzaralar

Zafertepe Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde bulut ve sis öncesi görüntü

Kütahya semaları, sabahın erken saatlerinde seyri güzel bir bulut manzarasına sahne oldu. Zafertepe Mahallesi sakinleri, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirirken kısa süre sonra çevreyi kaplayan sis öncesi eşsiz kareler ortaya çıktı.

Görüntüler özellikle Organize Sanayi Bölgesi işçilerinden Eren Akın tarafından yakalandı. Akın’ın fotoğrafı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İş çıkışı evine gitmekte olan Eren Akın, gökyüzündeki dikkat çekici manzarayı görür görmez kaydetme ihtiyacı duyduğunu belirtti. Akın, yaşadığı anları ve fotoğrafın sonrasını şu sözlerle ifade etti: "Sabah işyerinden çıktım, eve gidiyordum ve o güzel manzarayı görünce cep telefonumu çıkartıp çektim. Çok beğenildi. Sonrasında ise sis çevreyi kapladı."

Zafertepe sakinlerinin hayranlıkla izlediği bu bulut manzarası, Kütahya’nın sabahına ayrı bir hava kattı ve fotoğrafın çekilmesinden hemen sonra etkisini artıran sis ile daha da anlamlı bir anıya dönüştü.

