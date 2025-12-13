DOLAR
Gemlik’te Belediyeye Ait Traktör Devrildi: 1 Ölü

Gemlik’te belediyeye ait traktör devrildi; sürücü Levent Dalkılıç yaşamını yitirdi, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:06
Kurşunlu Mahallesi’nde trafik kazası

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde, Gemlik Belediyesi’ne ait bir traktörün karıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Belediyesi’nde görevli traktör sürücüsü Levent Dalkılıç, Kurşunlu’da seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kaza sonrası traktör devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Levent Dalkılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, acı haber mesai arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Levent Dalkılıç’ın cenazesi, yapılacak incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

