İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 1 Milyar 302 Milyon TL'lik altyapı yatırımının mecliste engellendiğini belirterek CHP Grubu'nu çelişkili tutumla suçladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 19:33
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki

İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik yatırım mecliste tartışma yarattı

İncirliova’nın Sandıklı Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgesini kapsayan altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yönelik 1 Milyar 302 Milyon TL tutarındaki yatırım paketinin hayata geçirilmesini, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP Grubu'nun engellediğini açıklayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, karara sert tepki gösterdi.

Başkan Kaya: "Onaylamayacağınız yatırımı genel kurul ve komisyondan niye geçirdiniz"

Kaya, ASKİ Genel Kurulu ve ilgili komisyonda CHP Grubu'nun önce oy verdiğini, ancak daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kullanılacak kredilere garantör olmasına karşı çıktığını belirterek bu tutumu çelişkili buldu. Kaya, "Onaylamayacağınız yatırımı genel kurul ve komisyondan niye geçirdiniz" diyerek süreci eleştirdi.

Başkan Kaya, kararın alınmasında yaşananların "göz boyamaya yönelik bir tavır" olduğunu ve mecliste başlatılan usul tartışmalarının alınmış kararları engellediğini vurguladı. Ayrıca, ASKİ Genel Kurulu ile komisyonda verilen "evet" oylarının ardından aynı yatırım için Büyükşehir’in garantörlüğüne karşı çıkılmasının anlaşılır olmadığını ifade etti.

Çoğunluk vurgusu ve hizmet eleştirisi

Kaya, komisyonda ve mecliste çoğunluğun CHP Grubu'nda olduğunu hatırlatarak, hizmete engel olan kararların birinci derecede sorumlusunun CHP Grubu olduğunu söyledi. Başkan, Sandıklı Mahallesi ile birlikte Kurtuluş Mahallesi ve Yahya Ümit Orbay Caddesi gibi kritik noktaların uzun ömürlü ve modern altyapı beklentilerinin siyasi hesaplarla engellendiğini belirtti.

Kaya, CHP Grubu'nu hizmeti engelleme anlayışından vazgeçmeye çağırdı ve İncirliova halkının bu tutuma gereken cevabı vereceğini söyledi. Son olarak, "Bizler hiçbir engellemeye boyun eğmeden, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İncirliovamız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle hizmet üretme kararlılıklarını yineledi.

BAŞKAN KAYA: "ONAYLAMAYACAĞINIZ YATIRIMI GENEL KURUL VE KOMİSYONDAN NİYE GEÇİRDİNİZ"

BAŞKAN KAYA: "ONAYLAMAYACAĞINIZ YATIRIMI GENEL KURUL VE KOMİSYONDAN NİYE GEÇİRDİNİZ"

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat