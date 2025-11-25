İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki

İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik yatırım mecliste tartışma yarattı

İncirliova’nın Sandıklı Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgesini kapsayan altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yönelik 1 Milyar 302 Milyon TL tutarındaki yatırım paketinin hayata geçirilmesini, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP Grubu'nun engellediğini açıklayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, karara sert tepki gösterdi.

Başkan Kaya: "Onaylamayacağınız yatırımı genel kurul ve komisyondan niye geçirdiniz"

Kaya, ASKİ Genel Kurulu ve ilgili komisyonda CHP Grubu'nun önce oy verdiğini, ancak daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kullanılacak kredilere garantör olmasına karşı çıktığını belirterek bu tutumu çelişkili buldu. Kaya, "Onaylamayacağınız yatırımı genel kurul ve komisyondan niye geçirdiniz" diyerek süreci eleştirdi.

Başkan Kaya, kararın alınmasında yaşananların "göz boyamaya yönelik bir tavır" olduğunu ve mecliste başlatılan usul tartışmalarının alınmış kararları engellediğini vurguladı. Ayrıca, ASKİ Genel Kurulu ile komisyonda verilen "evet" oylarının ardından aynı yatırım için Büyükşehir’in garantörlüğüne karşı çıkılmasının anlaşılır olmadığını ifade etti.

Çoğunluk vurgusu ve hizmet eleştirisi

Kaya, komisyonda ve mecliste çoğunluğun CHP Grubu'nda olduğunu hatırlatarak, hizmete engel olan kararların birinci derecede sorumlusunun CHP Grubu olduğunu söyledi. Başkan, Sandıklı Mahallesi ile birlikte Kurtuluş Mahallesi ve Yahya Ümit Orbay Caddesi gibi kritik noktaların uzun ömürlü ve modern altyapı beklentilerinin siyasi hesaplarla engellendiğini belirtti.

Kaya, CHP Grubu'nu hizmeti engelleme anlayışından vazgeçmeye çağırdı ve İncirliova halkının bu tutuma gereken cevabı vereceğini söyledi. Son olarak, "Bizler hiçbir engellemeye boyun eğmeden, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İncirliovamız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle hizmet üretme kararlılıklarını yineledi.

BAŞKAN KAYA: "ONAYLAMAYACAĞINIZ YATIRIMI GENEL KURUL VE KOMİSYONDAN NİYE GEÇİRDİNİZ"