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Antalya'da Yabani Kuşkonmaz, Yerel Ekonomiye Can Katıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlardan toplanan yabani kuşkonmazlar yerel halkın gelir kaynağı haline geldi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:14
Antalya'da Yabani Kuşkonmaz, Yerel Ekonomiye Can Katıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, doğanın sunduğu bir hazine olan yabani kuşkonmaz, yerel halk için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Dağlardan toplanan bu değerli bitki, semt pazarlarında alıcı buluyor.

Erken saatlerde dağlara tırmanan vatandaşlar, Akdeniz ve Ege mutfağında sıkça kullanılan vitamin ve mineral kaynağı yabani kuşkonmazları toplamak için yoğun bir çaba harcıyor. Yüksek kesimlerde bulunan ağaçların altında yer alan yabani kuşkonmazlar, hem besleyici özellikleriyle hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor.

Bu aylar boyunca, yalnızca yılın belirli dönemlerinde toplanabilen yabani kuşkonmaz, pazar yerlerinde büyük bir ilgi görüyor. Yörede bu ürüne "dildiren" ismi verildiğini belirten kuşkonmaz toplayıcısı Eşref Kocaer, "Bulması oldukça meşakkatli. Doğada yetiştiği için tamamen organik. Evimizde sıkça tüketiyoruz. Büyük bir demet yabani kuşkonmaz, pazarda 1000 liraya satılıyor." ifadelerini kullandı.

Yerli halktan Serpil Demirci ise, yabani kuşkonmazın özellikle soğan ve yumurtayla hazırlanınca çok lezzetli olduğunu vurguladı. Bu lezzetli bitki, hem damak tadını hem de bölge ekonomisini canlandırmaya devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlardan topladıkları yabani kuşkonmazları semt...

Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlardan topladıkları yabani kuşkonmazları semt pazarlarında satarak gelir elde ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlardan topladıkları yabani kuşkonmazları semt...

Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlardan topladıkları yabani kuşkonmazları semt pazarlarında satarak gelir elde ediyor.

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