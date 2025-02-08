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Antalya'da Yangın Paniği: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, iki kedi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:42
Antalya'da Yangın Paniği: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'da 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Orta Mahalle'deki 5 katlı apartmanın ikinci katında, Gülsüm Çilenker'e ait dairede meydana gelen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi, kendi imkanlarıyla daireyi terk ederken, polis ekipleri bina sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti.

Dumandan etkilenen, aralarında iki çocuk bulunan 4 apartman sakinine sağlık ekipleri ambulansla müdahale etti.

Ayrıca, olay sırasında evde bulunan 2 kedi de itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak ev sahiplerine teslim edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede hasara neden olan alevleri söndürmeyi başardı.

Zeynep Arslan’dan Şok Açıklama

Yangın anında evde olduğunu belirten bina sakini Zeynep Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanı gördüğünde nereden geldiğini anlayamadığını ifade etti. Arslan, "Bir duman geldi. Sonra 'çabuk dışarı çık, yangın var' diye bağırdılar. Dış kapıya doğru yöneldim. Her tarafı duman sarmıştı. Ağzımı burnumu eşarbımla kapattım, dışarı zor çıktım," dedi.

Yangının, dairedeki elektirik sobasından çıkmış olabileceği belirtilmektedir.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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