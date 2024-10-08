Antalya'da Yaz Sıcaklarıyla Sahiller Kalabalıklaştı

Antalya'da Yoğun Sahil Kalabalığı

Son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle Antalya'nın sahilleri yine kalabalık. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, şehir merkezinde bugün sıcaklık 32 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçüldü.

Deniz Keyfi

Hava sıcaklığı ve nemden bunalan hem yerli hem de yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerine akın ederek serinleme yolları aradı. Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atlayarak serinlemek için cesur bir yöntem tercih ederken, kimileri ise gölgede kalmayı ve denizi izlemeyi tercih etti.

Parklarda Vakit Geçirme Alternatifleri

Sahilde kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra, pek çok kişi parkların gölgelik alanlarında dinlenerek yaz günlerinin tadını çıkardı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.