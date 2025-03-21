Antalya'da Yılkı Atlarına Soğuk Hava İçin Saman ve Yonca Takviyesi

Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan yılkı atlarına soğuk havalarda beslenmeleri için saman ve yonca bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:04
Antalya'da Yılkı Atlarına Soğuk Hava İçin Saman ve Yonca Takviyesi

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan yılkı atları, soğuk hava koşulları nedeniyle beslenme zorluğu yaşamamaları amacıyla saman ve yonca balyalarıyla desteklendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin soğuk günlerin etkisini azaltmak için özellikle Eynif Ovası meralarında yaşayan yılkı atlarına yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

90 bin dönümlük alanda sürü halinde yaşayan atların beslenmelerinin sağlanması için farklı noktalara saman ve yonca balyaları bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan, soğuk havalarda hayvanların yem bulma zorluğu çektiğini belirterek, her canlının kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti.

İlaslan, atların beslenmeleri için bölgeye belirli aralıklarla saman bırakıldığını vurguladı ve bu çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Antalya'nın İbradı ilçesindeki yılkı atlarına, soğuk hava nedeniyle beslenme sorunu yaşamamaları...

Antalya'nın İbradı ilçesindeki yılkı atlarına, soğuk hava nedeniyle beslenme sorunu yaşamamaları için saman ve yonca balyası bırakıldı.

Antalya'nın İbradı ilçesindeki yılkı atlarına, soğuk hava nedeniyle beslenme sorunu yaşamamaları...

Antalya'nın İbradı ilçesindeki yılkı atlarına, soğuk hava nedeniyle beslenme sorunu yaşamamaları için saman ve yonca balyası bırakıldı.

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