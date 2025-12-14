DOLAR
Erzurum sigaraya savaş açtı: Sağlık İl Müdürlüğü'nden sigarayı bırakma çağrısı

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü, ikincisi düzenlenen Tütün Bağımlılığı Tedavisi ve Eğitimi ile sigarayı bırakmak isteyenlere destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:38
Sigarayı bırakmak isteyenlere eğitim ve destek

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik çağrıda bulundu.

Erzurumlu hekimler, ikincisi düzenlenen Tütün Bağımlılığı Tedavisi ve Eğitimi’nde bir araya gelerek tütünle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

"Güçlü bir ekip ruhuyla sigarayı bırakmak isteyen her bireyin yanında olmayı sürdürüyoruz. Sen yeter ki sigarayı bırakmak iste. Biz senin için buradayız"

Sağlık İl Müdürlüğü, toplum sağlığını korumak ve tütünle mücadeleyi güçlendirmek için sürdürülen çalışmalara destek çağrısını yineledi.

