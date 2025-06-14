Antalya'da Yorgun Mermiyle Can Kaybı: 3 Tutuklama

Antalya'da Yorgun Mermi İle İlgili 3 Kişi Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdurrahman Omar'ın (26) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Varsak Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak 120 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Yapılan incelemelerde, olay saatinde Hüseyin A'nın (43) elinde bir tabanca bulunduğu tespit edilerek bağlantılı diğer şüpheliler Yusuf Y. (38) ve Mehmet A.Y. (24) ile birlikte yakalandı.

Olay yeri incelemesi ve kriminal raporlar sonucunda, hayatını kaybeden Omar'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin Hüseyin A.'dan ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile uyumlu olduğu belirlendi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Haziran 2025 tarihinde meydana gelmiş olup, yorgun mermi Abdurrahman Omar'ın evinin bahçesinde tavuklarına bakarken isabet etmiştir. Yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Omar, burada hayatını kaybetmiştir.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.