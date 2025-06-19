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Antalya'da Yükselen Su Seviyesi 3 Kişiyi Mahsur Bıraktı, Kurtarıldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yükselen su seviyesinden dolayı mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 09:23
Antalya'da Yükselen Su Seviyesi 3 Kişiyi Mahsur Bıraktı, Kurtarıldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu ırmakta mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisinde piknik yapan Ömer B, Şahin Y ve Alper K, Manavgat Irmağı üzerinde yer alan şelalenin güneyindeki bir adacığa çıktı. Akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesinin yükselmesi, 3 kişinin adacıkta mahsur kalmasına neden oldu.

Olayın ardından, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Irmakta oluşan kuvvetli akıntı sebebiyle AFAD koordinasyonunda, Belek’te konuşlu İHH Arama Kurtarma ekibinden destek talep edildi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, botla ulaşarak 3 kişiyi güvenli bir biçimde kıyıya çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ömer B, Şahin Y. ve Alper K'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. İHH Arama Kurtarma ekibi lideri Ali Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Manavgat Şelalesi'nde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine hızla bölgeye hareket ettik. Akıntının güçlü olması nedeniyle motorlu bot kullanılamadı. Zodyak botla kürek çekerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştık ve yoğun çalışmanın ardından kendilerini güvenli bölgeye taşıdık.” dedi.

Uygur, kurtarma çalışmalarına destek veren jandarma ekiplerine ve çevredeki vatandaşlara teşekkür etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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