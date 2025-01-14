Antalya'da Yunus Timine Çarpan Araç, 1 Polisi Yaraladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yunus timine ait motosikletten bir polis memuru yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yaşandı. Olay anında, polis memuru Emre A. tarafından kullanılan motosiklet, Serdal Ü. tarafından idare edilen 07 BJL 685 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletin yolcusunu taşıyan polis memuru Burak Erdem, düşerek yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, hızlıca müdahalede bulundu.
Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.