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Antalya'daki Aspendos Antik Kenti Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti yakınlarındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 21:51
Antalya'daki Aspendos Antik Kenti Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Aspendos Antik Kenti'nde Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos Antik Kenti su kemerlerinin yakınında, Belkıs Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve çalılık alanda başlayan yangın, hızlı bir şekilde yayılarak tarihi alanı tehdit etti.

Hızlı Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Yangın ihbarının alınmasının ardından itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, yangın çevredeki tarihi kemerler ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katılarak destek verdi. Bu dayanışma, yangının daha da büyümesini engelleyerek, tarihi alanın zarar görmesini önledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti su kemerlerinin yakınındaki otluk ve çalılık...

Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti su kemerlerinin yakınındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti su kemerlerinin yakınındaki otluk ve çalılık...

Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti su kemerlerinin yakınındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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