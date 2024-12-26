DOLAR
35,25 -0,06%
EURO
36,6 -0,65%
ALTIN
2.977,44 -0,5%
BITCOIN
3.365.185,39 3,63%

Antalya'daki Belediyelerin SGK Borcu 3.9 Milyar Lira

Antalya'da belediyelerin toplam SGK borcu 3 milyar 876 milyon lira olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:47
Antalya'daki Belediyelerin SGK Borcu 3.9 Milyar Lira

Antalya Belediyesi'nin SGK Borcu 3 Milyar 876 Milyon Lira

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Mehmet Tanrıöver, düzenlediği basın toplantısında, Antalya'daki belediyelerin toplam borcunun 3 milyar 876 milyon lira olduğunu açıkladı.

SGK İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Tanrıöver, kurumlarına yapılan başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını belirtti. Emeklilik işlemleri için başvuran vatandaşların taleplerinin şimdi 2 gün ile 1 hafta içinde sonuçlandığını vurgulayan Tanrıöver, bu durumun emeklilerin bir sonraki ay maaşlarını almaya başlamalarını sağladığını ifade etti.

Tanrıöver, SGK İl Müdürlüğü'nün performansının da 31. sıradan 16. sıraya yükseldiğini kaydetti.

Belediyelerin Borç Ödemeleri

Tanrıöver, belediyelerin SGK borçlarını ödemeleri durumunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını vurgularken, İbradı ve Gündoğmuş belediyeleri borçlarını kapatmışken, Manavgat Belediyesi'nin ise gayrimenkul vererek borcunun bir kısmını ödendiğini belirtti. Antalya'daki tüm belediyelerin toplam borcunun 3 milyar 876 milyon lira olduğunu yineleyen Tanrıöver, belediye başkanlarından cari ay borçlarını ödemelerini talep etti.

“SGK olarak öncelikle cari borçların ödenip ödenmediğine bakıyoruz. Bazı belediye başkanları, 'SGK elimizi kolumuzu bağladı.' diyerek feryat ediyor, fakat asıl sorun borçlarını ödememeleri” şeklinde konuştu.

İki belediyenin borçlarını ödemek için başvurmadığını aktaran Tanrıöver, kendisine başvurduktan sonra ödemelerini yapan belediyelere teşekkür etti.

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Mehmet Tanrıöver, İl Müdürlüğünden düzenlediği...

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Mehmet Tanrıöver, İl Müdürlüğünden düzenlediği toplantıda, Antalya'da belediyelerin toplam borcunun 3 milyar 876 milyon lira olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Azerbaycanlı Mevkidaşı Nebiyev ile Uçak Kazası Üzerine Görüştü
2
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
3
Merkez Bankası Faiz İndirdi: Politika Faizi Yüzde 47,50'ye Düşürüldü
4
Adıyaman'da Gerçekleştirilen Rehine Kurtarma Tatbikatı Dikkat Çekti
5
122 Yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Dönemindeki Güvenli Yaşamı Anlatıyor
6
İBB, 6 Kreşin Toplu Açılışını Gerçekleştirdi
7
TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Yeni Toplantı Tarihi Belirlendi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!