Antalya'daki Belediyelerin SGK Borcu 3.9 Milyar Lira

Antalya Belediyesi'nin SGK Borcu 3 Milyar 876 Milyon Lira

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Mehmet Tanrıöver, düzenlediği basın toplantısında, Antalya'daki belediyelerin toplam borcunun 3 milyar 876 milyon lira olduğunu açıkladı.

SGK İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Tanrıöver, kurumlarına yapılan başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını belirtti. Emeklilik işlemleri için başvuran vatandaşların taleplerinin şimdi 2 gün ile 1 hafta içinde sonuçlandığını vurgulayan Tanrıöver, bu durumun emeklilerin bir sonraki ay maaşlarını almaya başlamalarını sağladığını ifade etti.

Tanrıöver, SGK İl Müdürlüğü'nün performansının da 31. sıradan 16. sıraya yükseldiğini kaydetti.

Belediyelerin Borç Ödemeleri

Tanrıöver, belediyelerin SGK borçlarını ödemeleri durumunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını vurgularken, İbradı ve Gündoğmuş belediyeleri borçlarını kapatmışken, Manavgat Belediyesi'nin ise gayrimenkul vererek borcunun bir kısmını ödendiğini belirtti. Antalya'daki tüm belediyelerin toplam borcunun 3 milyar 876 milyon lira olduğunu yineleyen Tanrıöver, belediye başkanlarından cari ay borçlarını ödemelerini talep etti.

“SGK olarak öncelikle cari borçların ödenip ödenmediğine bakıyoruz. Bazı belediye başkanları, 'SGK elimizi kolumuzu bağladı.' diyerek feryat ediyor, fakat asıl sorun borçlarını ödememeleri” şeklinde konuştu.

İki belediyenin borçlarını ödemek için başvurmadığını aktaran Tanrıöver, kendisine başvurduktan sonra ödemelerini yapan belediyelere teşekkür etti.

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Mehmet Tanrıöver, İl Müdürlüğünden düzenlediği toplantıda, Antalya'da belediyelerin toplam borcunun 3 milyar 876 milyon lira olduğunu belirtti.