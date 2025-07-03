Antalya'daki Çöplük Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Çamköy Mahallesi yakınlarındaki çöplükte çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Bölgeden gelen ihbarlar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması endişe yaratırken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yangının büyümesini önlemek için tüm tedbirler alınıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.