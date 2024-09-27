Antalya'daki Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda Gözaltı Sayısı 133'e Ulaştı

Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 133 Gözaltı

Antalya merkezli yürütülen forex dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde Türkiye’nin 30 ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 133 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, yaklaşık 9 aylık bir sürecin ardından adliyeye sevk edildi.

Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanırken, adliyeye götürülürken geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirilmiştir. Haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişi, daha önceden başka bir forex dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanmış durumda. Ayrıca, 6 kişinin yurt dışında olduğu; suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen A.K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 26 firari hakkında yakalama çalışmaları sürdüğü öğrenilmiştir.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Hedefler

Operasyonun detayları incelendiğinde, örgütün farklı şehirlerde toplamda 206 paravan şirket kurarak, "FOREX" uygulaması üzerinden yatırımcılarla iletişime geçtiği tespit edilmiştir. Yasal bir yatırım şirketi izlenimi vermek amacıyla Londra'da faaliyet gösteren bir kuruluşla bağlantı kurarak, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla yatırımlarını yapmaya ikna ettikleri belirlenmiştir. Bu yöntemle 66 kişiyi toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belgelenmiştir.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilere göre, dolandırıcılık şebekesinin 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacminde bir para trafiğini kontrol ettiği, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde mala el konulduğu açıklanmıştır.

Gözaltı Süreci ve Operasyonun Yaygınlığı

24 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahısların Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve diğer illerdeki bağlantılı oldukları saptanmış, toplamda 195 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye sevk edildi.