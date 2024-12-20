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Antalya'daki Martı TAG Davası, İstanbul Davasıyla Birleştirildi

Antalya'da açılan Martı TAG davası, İstanbul'da devam eden dava ile birleştirildi. Taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:16
Antalya'daki Martı TAG Davası, İstanbul Davasıyla Birleştirildi

Antalya'daki Martı TAG Davası, İstanbul Davasıyla Birleştirildi

Antalya'da, Martı TAG uygulamasının korsan taşımacılık yaptığı ve haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle erişiminin engellenmesi amacıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından açılan dava, İstanbul'da süren dava ile birleştirildi. Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davanın 4. duruşmasında, davacı avukatları, karşı tarafın birleştirme talebine onay vermediklerini ifade ettiler.

Tarafların İddiaları ve Gerginlik

Davacı avukatları, her iki davanın davacı taraflarının farklı olduğunu savunarak, delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi talebinde bulundular. Davalı avukatlar ise, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dosya ile bu dosyadaki maddi vakaların ve hukuki sebeplerin aynı olduğunu belirttiler. Mahkeme hakim, iki dosyanın bağlantılı olduğunu ifade ederek, birleştirme kararını verdi.

Taksiciler ve Martı TAG Destekçileri Adliye Önünde Toplandı

Duruşma öncesinde, Antalya Adliyesi önünde Antalyalı taksiciler ve Martı TAG destekçileri toplandı. Polis, iki grubun birbiriyle temasını engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı. Gergin anlar yaşanırken, bir kişi polise mukavemetten gözaltına alındı.

Oğuz Alper Öktem'den Kutlama

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Antalya Adliyesi önünde durumu kutlayan bir grup taraftarla bir araya geldi. Öktem, mahkemeden çıkan kararın lehlerine olduğunu belirterek, “Martı TAG'ın önünde hiçbir engel kalmadı” dedi ve davanın kazanıldığını ileri sürdü.

Antalya Şoförler Odası Başkanı'ndan Tepki

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, davanın İstanbul ile birleştirilmesinin kazanma anlamına gelmediğini dile getirerek, 17 Ocak’ta İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde olacaklarını kaydetti. Alkan, haklı olduklarını savunarak, “Biz haklıyız. Ekmeğimizin sonuna kadar arkasındayız.” ifadelerini kullandı.

Martı-TAG uygulamasının korsan taşımacılık yaparak haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle...

Martı-TAG uygulamasının korsan taşımacılık yaparak haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle erişimine engel konulması amacıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nca açılan davanın, İstanbul'da devam eden dava ile birleştirilmesine karar verildi. Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde Antalyalı taksiciler ve Martı TAG logolu tişört giyen ve şapka takan kalabalık bir grup Antalya Adliyesi önünde toplandı.

Martı-TAG uygulamasının korsan taşımacılık yaparak haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle...

Martı-TAG uygulamasının korsan taşımacılık yaparak haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle erişimine engel konulması amacıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nca açılan davanın, İstanbul'da devam eden dava ile birleştirilmesine karar verildi. Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde Antalyalı taksiciler ve Martı TAG logolu tişört giyen ve şapka takan kalabalık bir grup Antalya Adliyesi önünde toplandı.

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