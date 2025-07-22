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Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, zahmetlerle kontrol altına alındı; yangın sırasında yaralanan iki kişi hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 14:23
Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez İlçesinde Yangın İzni

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen orman yangını, etkin müdahale ile başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının, Duacı Mahallesi Antalya Şehir Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladığı bildirildi.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine derhal bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini önlemek için havadan ve karadan yoğun bir müdahalede bulundu.

Yangının Sebebi ve Hasar Durumu

Yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla birlikte, yaklaşık 2 dönümlük bir ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının başladığı noktada bir hafif ticari aracın da yanarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişi, alevlere müdahale ederken yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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