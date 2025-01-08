Antalya'daki Silahlı Kavga: Bir Zanlı Tutuklandı

Antalya'daki Silahlı Kavga Sonrası Tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişinin ölmesi ve bir kişinin yaralanması olayında, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Olayın Detayları

Habibler Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Sefil Ü. (46) yaşamını yitirdi, Sultan Ü. (24) ise yaralandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler S.D. ve D.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer zanlı S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.D.'nin İfadesi ve Olayın Gelişimi

S.D.'nin ifadesinde, "Oraya gittik, kavgaya tutuştuk. D.A'yı araya almışlardı. Ben de av tüfeğiyle iki el ateş ettim. Yaralanan olup olmadığını görmedim. D.A'yı aradan alıp, olay yerinden kaçtık," dediği öğrenildi.

Bu arada, olaya karıştığı belirlenen B.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olay, Habibler Mahallesi’nde dün iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkmış, kavgada tüfekle vurulan Sefil Ü. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.