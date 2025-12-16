Malatya Palmiye Sitesi Davasında Karar: 10 Sanığa Hapis, 4 Beraat

Malatya Palmiye Sitesi Davasında Karar

10 sanığa hapis, 4 sanığa beraat

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi A Blok ile ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar müteahhit H.C., M.G. ve F.A.B.'ye 6 yıl 8 ay, R.Y., S.Ş., R.K., S.A., D.Ö., A.A. ve A.Ö.'ye ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Hükümle birlikte tutuksuz sanıklar için herhangi bir tedbir kararı alınmadı.

Diğer sanıklar B.Y., E.A., H.E. ve Ü.E. hakkında ise beraat kararı verildi.

6 Şubat'taki 2. depremde Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi A Bloku'nun yıkılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

