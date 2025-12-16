DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,24%
ALTIN
5.908,91 -0,03%
BITCOIN
3.747.084,46 -2,2%

Malatya Palmiye Sitesi Davasında Karar: 10 Sanığa Hapis, 4 Beraat

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi A Blok davasında 14 sanıktan 10'u hapis, 4'ü beraat etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 20:12
Malatya Palmiye Sitesi Davasında Karar: 10 Sanığa Hapis, 4 Beraat

Malatya Palmiye Sitesi Davasında Karar

10 sanığa hapis, 4 sanığa beraat

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi A Blok ile ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar müteahhit H.C., M.G. ve F.A.B.'ye 6 yıl 8 ay, R.Y., S.Ş., R.K., S.A., D.Ö., A.A. ve A.Ö.'ye ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Hükümle birlikte tutuksuz sanıklar için herhangi bir tedbir kararı alınmadı.

Diğer sanıklar B.Y., E.A., H.E. ve Ü.E. hakkında ise beraat kararı verildi.

6 Şubat'taki 2. depremde Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi A Bloku'nun yıkılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

PALMİYE SİTESİ A BLOK DAVASINDA KARAR: 10 SANIĞA HAPİS, 4 SANIĞA BERAAT

PALMİYE SİTESİ A BLOK DAVASINDA KARAR: 10 SANIĞA HAPİS, 4 SANIĞA BERAAT

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Yakalandı
2
Bursa'da Her Ayın 16'sı 'Bursa Spor Günü': Öğrenciler Formayla Okula Gidecek
3
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu
4
AB Doğu Kanadı Zirvesi Helsinki'de: Rusya 'Bir Numara Tehdit' İlan Edildi
5
Kayseri'de 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL ceza
6
Afyonkarahisar'da Avda Yanlışlıkla Arkadaşını Vuran Bekçi: 1 Ölü
7
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi