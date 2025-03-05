Antalya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Yasin Turan, Trabzon'da Defnedildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 Mart'ta meydana gelen trafik kazası sonucunda hayata veda eden polis memuru Yasin Turan'ın cenazesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

Yasin Turan için Gayretli Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Turan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölgesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı da katıldı.

Cenaze namazı, ikindi vakti kılındıktan sonra, Turan'ın cenazesi aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi. Yasin Turan'ın vefatı, birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılandı ve cami avlusunda saygı duruşunda bulunarak anıldı.

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yasin Turan'ın cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi. Trabzon'un Maçka ilçesinde Gayretli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yasin Turan'ın cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi. Trabzon'un Maçka ilçesinde Gayretli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.