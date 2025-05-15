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Antalya'daki Ukraynalılar İstanbul'daki Müzakereleri Umutla İzliyor

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, İstanbul'daki barış müzakerelerini umutla takip ediyor ve geleneksel kıyafetleriyle birlik oldu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:46
Antalya'daki Ukraynalılar İstanbul'daki Müzakereleri Umutla İzliyor

Ukraynalılar Barış Umutlarını Koruyor

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, geleneksel kıyafetleriyle bir araya gelerek İstanbul'daki müzakereleri umutla izliyor. Ülkelerindeki savaştan sonra Antalya'ya yerleşen Ukraynalılardan Olena Kucher, "Bir gün yeniden ülkemize dönebileceğimiz günü bekliyoruz" diyor.

Buluşma Vışıvanka Gününde

Ukrayna Ailesi Derneği'nde düzenlenen etkinlikte, geleneksel nakış işlemeli giysileriyle bir araya gelen Ukraynalılar, barış umutlarını sürdürmek için piyano çalıp şarkı söylediler. Ayşe Yıldız'ın aktardığına göre, İstanbul'daki müzakereler Antalya'daki Ukraynalıları da heyecanlandırdı.

Gözyaşlarıyla Anlatılan Kayıplar

Kucher, evinden küçük bir çantayla ayrıldığını ve o günden bu yana her gün Ukrayna'ya geri dönme umudunu taşıdığını ifade etti. "Her duamızda Ukrayna var. Biz, dünyada adaletin tecelli ettiği, beklenen zaferin geldiği, Ukrayna'da barışın hakim olduğu günleri istiyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Görüşmeleri ve Barış Umutları

Ukraynalılardan Viktoriya Dzhabaieva, İstanbul'daki görüşmeleri, Ukrayna'nın barış isteğini dünyaya göstermek için önemli buluyor. Dzhabaieva, "Zafer ancak savaş meydanında elde edilebilir" diyerek mücadele ruhunu vurguladı.

Barış İçin Birlikte Çaba Gerek

Yulia Bieliaieva, iki yıldır Antalya'da yaşadığını belirterek, "Barışın gelmesi için çaba göstermek gerekir. Halkımız olağanüstü bir şekilde acı çekiyor" dedi. Bieliaieva, eşi ve birçok akrabasının savaşta olduğunu ve torunlarının bir an önce Ukrayna'ya dönmeyi hayal ettiğini söyledi.

Savaşın İlk Günü ve Zorluklar

Viktoriya Paukshtello, savaşın başladığı gün Harkiv'de olduğunu, patlama seslerine uyandıklarını ve savaşın sekizinci gününde çocuklarıyla birlikte ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Olumlu Gelişmeler Bekleniyor

Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, İstanbul'daki görüşmeleri olumlu bulduklarını belirterek, barış için umut taşıdıklarını ifade etti.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, "Vışıvanka (işlemeli gömlek) Günü"nde Ukrayna Ailesi Derneği'nde...

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, "Vışıvanka (işlemeli gömlek) Günü"nde Ukrayna Ailesi Derneği'nde geleneksel kıyafetleriyle bir araya gelerek İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerini umutla takip ediyor.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, "Vışıvanka (işlemeli gömlek) Günü"nde Ukrayna Ailesi Derneği'nde...

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, "Vışıvanka (işlemeli gömlek) Günü"nde Ukrayna Ailesi Derneği'nde geleneksel kıyafetleriyle bir araya gelerek İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerini umutla takip ediyor.

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