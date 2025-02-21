Antalya'daki Yangında Zihinsel Engelli Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 17 yaşındaki zihinsel engelli genç Burak Uyan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:20
Antalya'daki Yangında Zihinsel Engelli Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Korkunç Yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen bir yangında, 17 yaşındaki zihinsel engelli Burak Uyan hayatını kaybetti. Olay, Kozağacı Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, birinci kattaki eve sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Maalesef Acı Son

Yangın söndürüldükten sonra, olay yerinde inceleme yapan ekipler, evde yattığı öğrenilen Burak Uyan'ı bina dışına çıkardı. Ancak, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, genç gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitim Faaliyetlerini Etkiledi
2
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Diyarbakır'da Medya Toplantısına Katıldı
3
Kırşehir'de Durdurulan Tırda 3 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
4
Muğla'da Deprem Yönetimi İçin Önemli Çalıştay Başladı
5
Gambiya 60. Bağımsızlık Gününü Coşkuyla Kutladı
6
Kastamonu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
7
Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı: 11 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!