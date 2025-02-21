Antalya'daki Yangında Zihinsel Engelli Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Korkunç Yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen bir yangında, 17 yaşındaki zihinsel engelli Burak Uyan hayatını kaybetti. Olay, Kozağacı Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, birinci kattaki eve sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Maalesef Acı Son

Yangın söndürüldükten sonra, olay yerinde inceleme yapan ekipler, evde yattığı öğrenilen Burak Uyan'ı bina dışına çıkardı. Ancak, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, genç gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.