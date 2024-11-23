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Antalya'dan Eğitici Proje: Depremzede Çocuklar İçin Kitap Yazarak Destek Oluyorlar

Antalya'da öğretmen Fatma Süter, depremzede çocuklar için yazdığı kitabın gelirini bağışlayacak.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:37
Antalya'dan Eğitici Proje: Depremzede Çocuklar İçin Kitap Yazarak Destek Oluyorlar

Antalya'da anaokulu öğretmeni ve müdürü Fatma Süter, 6 Şubat depremlerini konu alan "Sevgi Paylaştıkça Çoğalır" adlı eğitici kitabını hazırlayarak, geliriyle depremzede çocukların eğitimine destek olmayı amaçlıyor.

Kitabın içeriğini anasınıfı öğrencileriyle birlikte hazırlayan Süter, seslendirme çalışmasını Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, eski İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz ve eski Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile gerçekleştirdi. Bu projeyle çocukların deprem konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Süter, kitapta deprem gerçeğini okul öncesi, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine uygun bir dille anlattıklarını belirterek, "Küçük bir kedi olan Nazlı karakterinin yardımıyla depremi ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çocuklara aktardık," dedi.

Fatma Süter ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından öğrencileriyle birlikte bölgeye yardım tırları gönderdiklerini ifade ederek, "Kitabın gelirini deprem bölgesinde eğitim gören çocuklar yararına bağışlayacağız. Yardıma ihtiyaç duyan okullar ve öğrenciler belirlenecek. Her kitap satıldığında, geliri bu çocuklara aktarılacak," açıklamasında bulundu.

Ayrıca, öğrencilerine okuma sevgisi aşılamak ve kitap yazma sürecinin aşamaları hakkında bilgi vermek amacıyla projeler düzenlediklerini vurgulayan Süter, "Evde kitaplığı, kitap köşesi bulunmayan öğrenci kalmadı. Aileler ile okuma saatleri planlayarak bu alışkanlığı kazandırmaya çalıştık," dedi.

Daha önce de "Anne Kokulu Kurabiye", "Masal Tadında Bir Bayram" ve "Akide Şekeri" isimli eğitici kitaplar hazırlayan Fatma Süter, bu yeni projeyle birlikte toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da anaokulu öğretmeni ve müdürü Fatma Süter (fotoğrafta), hazırladığı 6 Şubat depremlerini...

Antalya'da anaokulu öğretmeni ve müdürü Fatma Süter (fotoğrafta), hazırladığı 6 Şubat depremlerini anlatan "Sevgi Paylaştıkça Çoğalır" isimli eğitici kitabından elde edeceği geliri depremzede çocukların eğitimi için bağışlayacak. Süter, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalya'da anaokulu öğretmeni ve müdürü Fatma Süter (fotoğrafta), hazırladığı 6 Şubat depremlerini...

Antalya'da anaokulu öğretmeni ve müdürü Fatma Süter (fotoğrafta), hazırladığı 6 Şubat depremlerini anlatan "Sevgi Paylaştıkça Çoğalır" isimli eğitici kitabından elde edeceği geliri depremzede çocukların eğitimi için bağışlayacak. Süter, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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