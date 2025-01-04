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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon ile Sahne Alıyor

ADSO, 10 Ocak'ta Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon'un yer aldığı özel bir konser düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:33
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon ile Sahne Alıyor

ADSO, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon ile Sanatseverleri Büyüleyecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Polonyalı orkestra şefi Michal Nesterowicz ve Güney Koreli keman virtüözü Soyoung Yoonunun eşliğinde unutulmaz bir konser sunacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, bu etkileyici konser programı 10 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirecek.

Konserde, Michal Nesterowicz'in direktörlüğünde, Soyoung Yoon, katılımcılara eşlik edecek. Dinleyiciler, Alman romantik dönem bestecisi Max Bruch'un ünlü eseri "İskoç Fantezisi" ile Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin muhteşem 5. Senfonisi'ni deneyimleme fırsatı bulacak.

Konser biletleri, AKM gişesi ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

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