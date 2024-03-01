Antalya Diplomasi Forumu’nda Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar: Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NUN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ: ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), dünya genelinden 147 ülkenin temsilcilerini ağırlayarak başladı. Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açılış Konuşmasından Satır Başları:

TURİZM BAŞKENTİMİZ ANTALYA'YA HOŞ GELDİNİZ

- Antalya Diplomasi Forumu'na hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle forumu iptal etmek zorunda kaldık, ancak bu yıl yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz.

- Dost ülkelerden aldığımız destekler için teşekkürlerimi sunmak isterim. Dayanışma, bizim için önemli bir güç kaynağı olmuştur.

KRİZLER DÖNEMİNDE DİPLOMASİYİ ÖNE ÇIKARMAK

- Bu yılki forum temasını "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olarak belirledik. Küresel siyasetteki kaotik düzen göz önüne alındığında, bu tema oldukça önemlidir.

- Gelir adaletsizliği, artan savaşlar ve yeni sömürgecilik yöntemleri gibi sorunlarla karşı karşıyayız. 21. yüzyılın beklentileri ile karşılaştırıldığında, yaşadığımız dönem bir krizler çağıdır.

PEK ÇOK ALANDA EZBERLER BOZULUYOR

- Dünya genelinde pek çok alanda ezberlerin bozulduğunu görüyoruz. Ancak bu değişim, insanlığın gerçek sorunlarına çözüm getirecek mi, henüz belirsizdir.

- Kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi sorunlar, toplumlar arasında yayılmaktadır. Refah, huzur ve barış beklentileri, maalesef buhranlar çağına dönüşmektedir.

DÜNYANIN HER YERİNDE İZ BIRAKAN BİR ÜLKE: TÜRKİYE

- Türkiye olarak, jeopolitik riskleri yönetmek için aktif bir politika izliyoruz. Diplomasi, barışçıl çözümlerin anahtarıdır.

- Türkiye, terörle mücadelede ön saflarda yer almaktadır. Ayrıca, düzensiz göç sorununu ciddi bir şekilde ele alıyor ve yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

YAŞANANLAR BİR SOYKIRIM GİRİŞİMİDİR

- Gazze'de yaşananların bir soykırım girişimi olduğunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu zulme karşı Türkiye olarak çeşitli yardım faaliyetleri düzenliyoruz ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz.

- Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek ve Gazze'nin yeniden inşası için elinden geleni yapacaktır.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE İLERLİYOR

- Türkiye olarak, son 21 yılda önemli başarılar elde ettik. Ekonomide büyük ilerlemeler kaydettik ve savunma sanayinde yerliliği artırdık.

- Türkiye, hem Batı'yla hem de Doğu'yla iş birliği yapabilen ve her alanda güçlü bir konuma sahip bir ülke haline gelmiştir.