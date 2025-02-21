Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Tropik Hayvanlara Isı Koruması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla, hassas türler için ısıtıcılar yerleştirdi. Parkta 115 türde 1672 hayvana ev sahipliği yapılmakta ve bu hayvanların konakladıkları alanlar, sıcak tutmak için donatılmıştır.

Isıtıcılarla Güçlendirilen Yuvalar

Açıklamalara göre; lemur, kaplumbağa, papağan, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvalarına özel ısıtma yöntemleri uygulanmaktadır. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdür Vekili veteriner hekim Aygül Arsun, soğuk günlerde maymunlar, lemurlar, sürüngenler ve tavşanlar gibi soğuğa hassas türler için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti.

Sıcaklık Kontrolü ve Beslenme

Kalorifer petekleri, ısı veren lambalar ile sürüngenler için yerden ısıtmalı sistem kullanıldığını bildiren Arsun, "Hayvanların ısı ve nem kontrolleri bakıcıları tarafından düzenli olarak yapılıyor. Ortam ısıları buna göre ayarlanıyor. Hayvanlarımızın kabinleri 22 ile 24 derece arasında sıcaklıkta sabit olmalı." ifadesinde bulundu. Ayrıca Arsun, hayvanları soğuktan korumak amacıyla tahıl ve şeker oranı yüksek meyvelerle beslediklerini de sözlerine ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hassas türleri soğuktan korumak için bulundukları bölümlere ısıtıcılar yerleştirildi. 115 türde 1672 hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı'ndaki lemur, kaplumbağa, papağan, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvaları ısıtılarak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hassas türleri soğuktan korumak için bulundukları bölümlere ısıtıcılar yerleştirildi. 115 türde 1672 hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı'ndaki lemur, kaplumbağa, papağan, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvaları ısıtılarak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri sağlanıyor.