Antalya Doğal Yaşam Parkı Yeni Yıl Coşkusuyla Süsleniyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı, yaklaşan yeni yıl kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. 127 türden 1400'e yakın hayvana ev sahipliği yapan park, yeni yıl temalı süslemelerle renklendi.

Hayvanların bulunduğu kafeslerde yılbaşı ağaçları yer alırken, hayvanlar için özel hazırlanan et, meyve ve kuruyemiş kokteylleri ziyaretçilerle buluşmaya hazır. Parktaki kafeslerin rengarenk süslemeleri, parkı ziyaret edenlerin ilgisini çekti.

Öne Çıkan Hayvanlar: Lemur ve Zebra

Lemur ailesi, aromatik tıbbi bitkilerle süslenmiş yılbaşı ağaçlarıyla keyifli anlar geçirirken, 2025 yılı temalı grafitinin önünde yiyeceklerini tüketen Zebra ailesi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu alanlar, parka gelenlerin en fazla zaman geçirdiği noktalar arasında yer alıyor.

Aygül Arsun: "Hayvan Sevgisini Aşılama Amacı"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilere yeni yıl heyecanını yaşatmak için sürprizler hazırladıklarını belirtti. Arsun, "Yabancı misafirlerimiz bu süslemeleri görünce çok beğendiler. Hayvanların süslemeler önünde fotoğraflarını çektiler. Tüm bu çalışmalarımız hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyor," dedi. Ayrıca, hayvanların beslenme programlarına uygun yılbaşına özel meyve, sebze ve et tabakları hazırladıklarının altını çizdi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların bulunduğu kafesler, yeni yıl temalı ürünlerle süslendi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların bulunduğu kafesler, yeni yıl temalı ürünlerle süslendi.