Antalya Döşemealtı’da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nın Döşemealtı operasyonunda 108 gr metamfetamin, 1 gr kubar esrar, sentetik maddeler ve ruhsatsız tabanca ile 51 fişek ele geçirildi; 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:26
İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama yaptı

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçesinde 4 şüphelinin üzerinde, evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda 108 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 3 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid madde, 12 adet lyrica sentetik hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

