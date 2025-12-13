Antalya Döşemealtı’da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama yaptı
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçesinde 4 şüphelinin üzerinde, evinde ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda 108 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 3 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid madde, 12 adet lyrica sentetik hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
