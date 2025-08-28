Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı

Gündoğmuş'ta kayıp Alzheimer hastası için seferberlik
85 yaşındaki Naciye Akdağ aranıyor
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Naciye Akdağ için arama çalışması başlatıldı.
Evde olmadığını fark eden oğlu Şahin Akdağ'ın yetkililere başvurması üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dün kaybolduğu belirtilen kadın için ekipler, dron ve iki arama kurtarma köpeği desteğiyle meyve bahçeleri ve dağlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.
