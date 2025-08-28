DOLAR
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Naciye Akdağ için jandarma ve AFAD, dron ve iki arama köpeğiyle arama başlattı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:03
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı

Gündoğmuş'ta kayıp Alzheimer hastası için seferberlik

85 yaşındaki Naciye Akdağ aranıyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Naciye Akdağ için arama çalışması başlatıldı.

Evde olmadığını fark eden oğlu Şahin Akdağ'ın yetkililere başvurması üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dün kaybolduğu belirtilen kadın için ekipler, dron ve iki arama kurtarma köpeği desteğiyle meyve bahçeleri ve dağlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 85 yaşındaki kadının bulunması için...

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 85 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

