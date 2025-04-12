Antalya Hastanesindeki Yangın, Ameliyatı Etkilemedi: Süleyman Akış Sağlığına Kavuştu

Yangın, Ameliyatı Etkilemedi

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen yangın, ameliyatta olan 50 yaşındaki engelli hasta Süleyman Akış'ın operasyonunu durduramadı. Yangın sırasında, doktorlar hastayı güvenli bir şekilde başka bir ameliyathaneye taşıyarak operasyonu başarıyla tamamladı.

Süleyman Akış'ın Sağlık Süreci

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan doğuştan konuşma ve zihinsel engelli olan Süleyman Akış'a, 2 yıl önce cilt kanseri teşhisi konulmuştu. Akış, hastalığı nedeniyle 26 Mart'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü tarafından ameliyata alındı.

Yangının Çıkışı ve Hastaların Tahliyesi

Ameliyat sırasında hastanenin B bloğunda yangın çıkması, dumanların yayılması ile tüm hastalar ve personel hızlı bir şekilde tahliye edildi. Ameliyathanede bulunan doktorlar, operasyona ara vererek hastaları acil bir şekilde başka bir binadaki ameliyathaneye taşıdı. Taşınan hastaların operasyonları güvenli bir şekilde tamamlandı.

Rektör Özkan: "Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yangın nedeniyle acil servis, yoğun bakım ve ameliyathanelerin hala çalışmadığını belirtti. Yangın anında beş ameliyathaneden üçünde operasyon yapılmaktaydı. Beyin, kalça kırığı ve cilt tümörü ameliyatları acilen başka bir binada devam etti. Üç hastanın da sağlık durumu iyi, iki hasta taburcu edildi, biri ise yakın zamanda taburcu edilecek.

Ağabeyinden Teşekkür

Süleyman Akış’ın ağabeyi Bayram Akış, yangın anında panik yaşadıklarını ifade etti. Ameliyathanedeki kardeşleri için endişe duyduklarını belirten Akış, sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi. "Bizi binadan çıkardılar ve hastamızın başka bir ameliyathaneye alındığı bilgisini verdiler. Ameliyat da başarılı geçti. Sağlık çalışanlarına minnettarız." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangına ameliyatta yakalanan 50 yaşındaki engelli hasta, doktorlar tarafından taşındığı başka bir ameliyathanede devam edilen operasyonla sağlığına kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, açıklamada bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangına ameliyatta yakalanan 50 yaşındaki engelli hasta, doktorlar tarafından taşındığı başka bir ameliyathanede devam edilen operasyonla sağlığına kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, açıklamada bulundu.