Antalya Havalimanı Ekim'de 4.7 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Antalya Havalimanı'ndan Ekim Ayı Raporu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın ekim ayı yolcu ve uçuş istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Antalya Havalimanı ekim ayında toplam 4 milyon 714 bin 303 yolcuya hizmet sundu.

Dış Hat Yolcu Trafiği

Bu yolcuların 4 milyon 206 bin 867’i dış hatlardan oluşuyor. Havalimanında ekim ayında 26 bin 560 uçağın iniş ve kalkışı gerçekleşti.

Kargo ve Yük Trafiği

Ayrıca, kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda 58 bin 775 ton olarak kaydedildi.

Yıl Geneli Yolcu ve Uçak Trafiği

Açıklamada, 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında havalimanında toplam 35 milyon 504 bin 351 yolcu trafiği tespit edilirken, uçak trafiği 214 bin 423 olarak belirlendi. Yük trafiği ise 433 bin 570 ton seviyesine ulaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.