Antalya Havalimanı'nda Bebeğini Klozete Bırakan Rus Kadına Yargılama Devam Ediyor

Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadın ve annesinin yargılanmalarına devam edildi. Duruşma, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti ve sanıklardan biri tutuklu olarak, diğeri ise tutuksuz yargılandı.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmaya katılan tutuklu sanık E.B. (28) ve tutuksuz yargılanan annesi E.B. (47) avukatlarıyla birlikte savunma yaptı. E.B., doğumdan birkaç gün önce gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alanya'daki bir kliniğe başvurduğunu ve bu süreçte hamile olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmediğini öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen E.B., "Kızımı almak istiyorum," dedi.

Tanıkların İfadeleri ve Savcının Görüşü

Duruşmada tanık olarak dinlenen doktor A.Y., E.B.'nin gıda zehirlenmesi şüphesiyle muayene edildiğini belirtti. Doktor, sanığın 12 Ekim 2024'te bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile kliniğe başvurduğunu aktardı. A.Y., "Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı," dedi.

Öte yandan, cumhuriyet savcısı, sanığın bebeğin göbek kordonunu bağlamaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir almadan, bebeği klozete bıraktığını vurguladı. Savcı, E.B.'nin "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Anne E.B. hakkında ise beraat istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Olay, 13 Ekim 2024 tarihinde meydana geldi. Antalya Havalimanı polisine, temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletindeki klozet içinde yeni doğmuş bir bebeğin bulunduğuna dair ihbar yapıldı. Yapılan incelemede bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edildi. E.B. ve annesi, tedavilerinin ardından tutuklandı. Anne E.B., ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, bebeğe de kayyım atanmasına karar verilmişti.