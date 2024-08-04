Antalya Havalimanı'nda Günlük Yolcu Sayısında Rekor Kırıldı

Antalya Havalimanı'nda Tarihi Rekor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nın günlük dış hatlar yolcu sayısında rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Cazibesi

Bakan Ersoy, Antalya'nın tarih, doğa ve kültür açısından muhteşem bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek, "Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihi, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık" dedi.

Artış ve Başarı

Geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış gösteren bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Ersoy, Antalya'nın uluslararası turizmdeki konumunun güçlendiğini vurguladı.