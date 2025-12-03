Antalya Havalimanı'nda Uluslararası Salgın Senaryolu Acil Durum Tatbikatı

Antalya Havalimanı'nda DSÖ kaynaklı varsayılan salgın senaryosuyla düzenlenen geniş katılımlı 'Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı' başarıyla uygulandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:56
Antalya Havalimanı'nda, muhtemel bir uluslararası bulaşıcı hastalık tehdidine karşı hızlı ve koordineli müdahale kapasitesini ölçmek amacıyla kapsamlı bir Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Yönetim

Tatbikat, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği koordinasyonunda; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi tarafından planlandı ve yönetildi.

Senaryo ve Uygulama

Senaryoya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Afrika'da ortaya çıkan yeni tip bir koronavirüs salgınının "Uluslararası Öneme Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan ettiği varsayıldı. Afrika'daki bir havalimanından Antalya'ya gelen uçaktaki bir yolcuda yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve baş ağrısı şikayetleri tespit edildi ve pilot tarafından bu durum hava trafik kontrolüne bildirildi.

Bunun üzerine Antalya Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı (HSADP) derhal devreye alındı. Şüpheli hasta uçaktan apron alanında izole edilip, tam donanımlı 112 bulaşıcı hastalık ambulansı ile referans hastane olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Tüm süreçler gerçek bir kriz anında uygulanacak prosedürlerle birebir uyumlu şekilde gerçekleştirildi.

Amaç, Katılımcılar ve Değerlendirme

Tatbikatın amaçları arasında HSADP'nin etkinliğinin sınanması, Ulusal Havalimanı Bulaşıcı Hastalık Planı ile uyumun değerlendirilmesi, kurumlar arası iletişim ve işbirliğinin test edilmesi ile 112, UMKE, hastane ve havalimanı birimlerinin müdahale kapasitesinin ölçülmesi yer aldı. Uygulamaya toplam 19 kamu ve özel kuruluş katıldı.

Yapılan değerlendirmede, Antalya Havalimanı'nın muhtemel bir uluslararası bulaşıcı hastalık tehdidine karşı hazırlıklı olduğu ve kurumlar arası koordinasyonun üst düzeyde işlediği vurgulandı.

