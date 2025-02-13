Antalya Havalimanı'nda Virüslü Domates Tohumu Ele Geçirildi: 11,5 Kilogram Çin'e İade Edildi

Antalya Havalimanı'nda, 11 kilo 500 gram benekli mozaik virüslü domates tohumu ele geçirildi. Tohumlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemenin ardından Çin'e iade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda ülkeye girişi yapılmak istenen bu tohumların, bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş inspektörler tarafından kontrol edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Kontrol ve alınan numunelerde Tomato Mottle Mosaic Virus (ToMMV) yani domates benekli mozaik virüsü tespiti nedeniyle bu tohumların mahrecine iade edilmiştir," ifadelerine yer verildi. Bu durum, tarım güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Ele geçirilen virüslü tohumların, tarım ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla bakanlık tarafından titizlikle takip edildiği vurgulandı.