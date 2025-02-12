Antalya Havalimanı Ocak Ayında 1 Milyon Yolcuya Yakın Hizmet Verdi

Antalya Havalimanı Ocak Ayı Yolcu İstatistikleri

Antalya Havalimanı, Ocak 2023'te toplam 996 bin 402 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bu ayki hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yolcu Trafiği ve Uçak İniş-Kalkışları

Buna göre; iç hat yolcu trafiği 475 bin 756, dış hat yolcu trafiği ise 520 bin 646 olarak kaydedildi. Toplamda, Antalya Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan uçak trafiği; iç hatlarda 3 bin 889, dış hatlarda ise 4 bin 109 olmak üzere toplamda 7 bin 998 uçağa ulaştı.

Yük Trafiği

Ayrıca, ocak ayında gerçekleşen yük trafiği (kargo + posta + bagaj) toplamda 11 bin 177 ton olarak belirlendi.