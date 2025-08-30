DOLAR
Antalya, IAEE MECA 2025 Konferansı'na Ev Sahipliği Yapacak

IAEE MECA 2025 Konferansı 4-6 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek. Organizasyon başkanları Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Haluk Sayar ve Mehmet Göksu açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:25
Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 4-6 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Organizasyon ve Açıklamalar

IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Konferansın Düzenleme Komitesi Başkanı Haluk Sayar ve Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göksu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, konferansın ana gündemini özetlerken şu ifadeyi kullandı: "Konferansta sürdürülebilirlik, jeopolitik konular ağırlıklı..."

Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamada verilen bilgilere göre, etkinlik bölgenin enerji ekonomisi gündemini ele alacak bir platform olarak planlanıyor.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, 4-6 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek. IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu (sağ 3), Konferansın Düzenleme Komitesi Başkanı Haluk Sayar (sol 3) ve Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göksu (sağ 2), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu konferans kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Sirene Belek Hotel'de basın toplantısı düzenledi.

