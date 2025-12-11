DOLAR
Kartepe'de Mezarlıklarda Kapsamlı Bakım ve Temizlik Çalışması

Kartepe Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle ilçe mezarlıklarında yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ve tehlikeli dal budama çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:37
Kartepe Belediyesi ekiplerince ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü müdahalesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanlarında büyüyen yabani otları temizledi. Yürüyüş yolları ve kabir aralarında çevre düzenlemesi yapan ekipler, ayrıca kuruyan ve tehlike oluşturan ağaç dallarını budadı.

Açıklamada, çalışmaların ilçe genelindeki mezarlıklarda periyodik aralıklarla süreceği kaydedildi.

