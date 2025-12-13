Doğu Karadeniz'de Yılanlar da Kış Uykusuna Yatmadı: Artvin Borçka'da Kafkas Engereği Görüldü

Güzelyurt'ta çay bahçesinde nadir türle karşılaşma

Doğu Karadeniz'de son günlerde, kış uykusuna yatması gereken yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülmesinin ardından bu kez Kafkas engereği ortaya çıktı. Bölgedeki daha önceki ayı görüntülerinin ardından yılanların da normal mevsimsel davranıştan sapması dikkat çekti.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güzelyurt köyü'nde çay bahçesi temizliği yapan işçiler, nadir görülen ve koruma altında bulunan Kafkas engereği ile karşılaştı. Zehirli ve tehlikeli olduğu bilinen yılan, işçiler tarafından zarar verilmeden yakalanarak yerleşim alanından uzak bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Uzmanlara göre, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan Kafkas engereği normal şartlarda bu mevsimde kış uykusuna yatmalıydı. Son birkaç güne kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yaban hayvanlarının kış uykusu düzenini olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.

