Antalya Kaş'ta Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Antalya Kaş'ta Bahar Havası Erken Geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Yazdan kalma günlerin etkisiyle 'yalancı bahara' aldanan ağaçlardaki rengarenk görüntü, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekti. Çiçeklenen badem ağaçlarına bal arılarının akın ettiği gözlemlendi. Doğadaki kuş ve arı sesleri, çevrede keyifli bir atmosfer yaratarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İlçe Sakinlerinden Gözlemler

İlçe sakinlerinden Dilruba Demirci, havaların ısınmasıyla Kaş'ta bahar havasının yaşandığını ifade etti. Demirci, "Ağaçların çiçek açmaya başladığını ve oluşan güzel görüntüleri görmek insanı mutlu ediyor. İnsanlar dışarıda yürüyüş ve piknik yaparak bu güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Artık baharın geldiği kesin," dedi.

Diğer bir ilçe sakini Salih Demirci ise, "Buradan geçerken ağaçların çiçek açtığını gördük, çok mutlu olduk. Havaların ısınması sanki cemre düşmüş gibi görünüyor. Ağaçların renkleri çok güzel ve kuş sesleri mükemmel. Kaş'a erkenden bahar geldi," şeklinde konuştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla badem ağaçları erken çiçek açtı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla badem ağaçları erken çiçek açtı.