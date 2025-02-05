DOLAR
35,94 -0,02%
EURO
37,42 -0,18%
ALTIN
3.302,66 -0,57%
BITCOIN
3.517.657,02 0,95%

Antalya Kaş'ta Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bahar havası, badem ağaçlarının erken çiçek açmasıyla hissediliyor. Görsel şölen, doğaseverleri cezbetti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:45
Antalya Kaş'ta Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Antalya Kaş'ta Bahar Havası Erken Geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Yazdan kalma günlerin etkisiyle 'yalancı bahara' aldanan ağaçlardaki rengarenk görüntü, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekti. Çiçeklenen badem ağaçlarına bal arılarının akın ettiği gözlemlendi. Doğadaki kuş ve arı sesleri, çevrede keyifli bir atmosfer yaratarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İlçe Sakinlerinden Gözlemler

İlçe sakinlerinden Dilruba Demirci, havaların ısınmasıyla Kaş'ta bahar havasının yaşandığını ifade etti. Demirci, "Ağaçların çiçek açmaya başladığını ve oluşan güzel görüntüleri görmek insanı mutlu ediyor. İnsanlar dışarıda yürüyüş ve piknik yaparak bu güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Artık baharın geldiği kesin," dedi.

Diğer bir ilçe sakini Salih Demirci ise, "Buradan geçerken ağaçların çiçek açtığını gördük, çok mutlu olduk. Havaların ısınması sanki cemre düşmüş gibi görünüyor. Ağaçların renkleri çok güzel ve kuş sesleri mükemmel. Kaş'a erkenden bahar geldi," şeklinde konuştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla...

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla badem ağaçları erken çiçek açtı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla...

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla badem ağaçları erken çiçek açtı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistinli Siyasilerden Trump'ın Gazze Yorumlarına Sert Tepki
2
Pensilvanya'da Çiftlikten 100 Bin Yumurtanın Çalınması: Değeri 40 Bin Dolar
3
Depremden Etkilenen İllere 20 Milyar Lira Yatırım ile Tarımsal Altyapı Güçleniyor
4
MHP'li Dora: İyileşme için Ekonomik ve Sosyal Rehabilitasyon Şart
5
Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi
6
Adana'da Arkadaşını Öldürmekle Suçlanan Sanık Hakim Karşısında
7
Sivas, Niğde ve Kayseri'de Kar Yağışları Etkili Oluyor

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı